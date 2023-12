Prefeitura inaugura CRAS no Jd. Carolina para atender milhares de moradores

Cerimônia reuniu autoridades locais e regionais na tarde desta quinta; centro ampliará acesso da população aos serviços sociais

A Prefeitura de Artur Nogueira inaugurou o novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) “Maria José Ladislau” no Jardim Carolina.

A cerimônia aconteceu na tarde desta quinta-feira (14) e reuniu autoridades locais, como o chefe do Executivo Municipal Lucas Sia (PSD), vice-prefeito Davi da Rádio (PSDB), secretária de Assistência e Desenvolvimento Social Daiane Mello, e demais secretários municipais. O evento também contou com a presença do presidente da Câmara Municipal Adalberto Di Lábio; vereador e líder de governo Melinho Tagliari; e dos vereadores Nando do Gás, Cicinho e Zezé da Saúde.

Contou ainda com a presença de filhos, netos e familiares da homenageada e que leva o nome do Cras, Maria Ladislau.

A nova unidade está localizada na Rua Miguel Vicensotti, nº 35, no Jardim Carolina.

MAIS UMA PROMESSA CUMPRIDA

O prefeito Lucas Sia (PSD) firmou o compromisso com os moradores do bairro de finalizar a construção do Cras – durante a campanha eleitoral em 2020. Agora, mais uma promessa está cumprida.

“Posso citar muitas obras que estavam paradas em gestões anteriores e foram concluídas pela nossa administração. Não podemos voltar no tempo. Artur Nogueira anda pra frente, e por isso, inauguramos obra atrás de obra. Vamos trabalhar a cada dia para que nossa cidade melhore cada vez mais – tudo isso, em prol da população nogueirense. O progresso continua” exclamou.

Vale destacar que a obra também atendeu uma demanda da Associação de Moradores do bairro, representada por Advigues Santana.

ATENDIMENTO NA PRAÇA CEU DAS ARTES CONTINUA

O CRAS já possui uma sede própria, localizada na Praça CEU das Artes. A secretária da pasta, Daiane Mello, reforça que os atendimentos seguirão normalmente por lá. Dessa forma, o município agora conta com duas unidades – ampliando o número de moradores assistidos.

“A nova sede chegou como um reforço para a cidade. Estamos prontos para acolher cada morador da melhor forma possível, contribuindo para a construção de uma comunidade cada vez mais inclusiva e solidária”, conclui.

O público atendido engloba famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

CRAS “MARIA JOSÉ LADISLAU”

O novo CRAS leva o nome de Maria José Ladislau, conforme a Lei n° 3.297/2016. A cidadã faleceu no dia 08 de junho de 2016 e foi uma mulher trabalhadora, que participou ativamente do desenvolvimento do município. Maria é admirada e muito querida por todos que a conheceram.