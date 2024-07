Prefeitura inaugura na próxima sexta-feira Bolsão de Estacionamento Turístico Central

A Prefeitura de Holambra irá inaugurar na próxima sexta-feira, dia 5 de julho, o Bolsão de Estacionamento Turístico Central. A cerimônia, marcada para às 17h, contará com a presença de autoridades locais e será aberta ao público.

O espaço, localizado na Rua Noite Estrelada, nº 68, no Centro Empresarial Van Gogh, próximo ao Boulevard Holandês, comporta 63 vagas gratuitas de estacionamento de veículos destinadas para moradores e visitantes. A área conta com pavimento asfáltico, calçadas de acesso, iluminação pública e paisagismo. Um investimento de cerca de R$ 1 milhão, sendo R$ 656 mil destinados pelo Estado por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, o DADETUR.

“Trata-se de uma importante iniciativa de criação de vagas de estacionamento para atender a demanda na região central do nosso município”, disse o prefeito Fernando Capato. “Faço um convite para que a população participe da entrega desta obra que irá beneficiar moradores e visitantes.”