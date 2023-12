PREFEITURA INAUGURA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER

Mogi Mirim celebrou nesta quarta-feira (20), um marco importante na luta contra a violência de gênero. Foi inaugurado o Cram (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), que funciona à rua 24 de Maio, 16, no bairro Tucura. Trata-se de um espaço destinado ao acolhimento, atendimento humanizado, orientação jurídica e acompanhamento psicológico e social à mulher em situação de violência.

Uma das principais características do Cram é a sua abordagem interdisciplinar. O centro contará com profissionais capacitados nas áreas psicológica, social, jurídica, de orientação e informação. Essa equipe multidisciplinar estará pronta para oferecer apoio integral às mulheres em situação de violência, ajudando-as a superar traumas, a entender seus direitos e a encontrar soluções para suas circunstâncias.

Serão desenvolvidos projetos que visam desconstruir padrões de comportamento nocivos e promover a igualdade de gênero, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Para tornar o projeto uma realidade, o município recebeu R$ 200 mil por meio de emenda parlamentar da ex-deputada estadual Patricia Bezerra (PSDB), por intermédio da vereadora Sônia Módena.

O Cram iniciou suas atividade tendo a OSC (Organização da Sociedade Civil) “Avante Social” na coordenação e gestão. “É um serviço que a gente vem trabalhando há dois anos para que ele fosse implementado, com equipamentos novos, de primeira qualidade, para que nossas mulheres sejam bem atendidas e a nossa equipe possa trabalhar num local adequado”, disse a secretária de Assistência Social, Cristina Puls.

E ela acrescentou. “O Cram não está sozinho, o Cram faz parte de uma rede. Não deixaremos nenhuma mulher sem atendimento, mas o pacto que temos que fazer é extinguir qualquer tipo de violência”, frisou. O prefeito Paulo Silva destacou que com o Cram, o município está ampliando a rede de proteção à mulher contra a violência. “E precisamos avançar nisso. Esse serviço terá um papel fundamental em Mogi Mirim”, concluiu.

Após o descerramento da fita inaugural, os convidados conheceram as instalações do serviço. A inauguração do Cram também contou com as presenças de Regina Bianchezi, diretora da Drads (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social), representando no ato o Governo de São Paulo; o Executivo Regional de São Paulo da Avante Social, Paulo Henrique Regis; demais representantes da Avante; secretários municipais, vereadores, conselheiros municipais da Mulher, da Assistência Social e da Pessoa Idosa; e demais convidados.