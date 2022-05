PREFEITURA INAUGURA POUPATEMPO DE AMPARO

A Prefeitura de Amparo inaugurou nesta quinta-feira, dia 12 de maio, o Poupatempo de Amparo. A unidade já está em funcionamento na parte interna do Supermercado Guarani, na rua Comendador Guimarães, 500, no Centro. O Poupatempo de Amparo atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

No Poupatempo, a população encontra diversos serviços públicos, como emissão de documentos pessoais, CNH, de Veículos, Trabalho, Emprego e Previdência, contas de Água, Luz e Esgoto, Moradia, Impostos e Cidadania, Empresas e Microempreendedores.

O Poupatempo está cada vez mais prático e digital, com a mesma agilidade e eficiência do serviço presencial. Também estão a disposição do povo de Amparo mais de 150 serviços on-line disponíveis nos canais eletrônicos no Portal www.poupatempo.sp.gov.br. O serviço, eleito pelo Datafolha como “Melhor Serviço Público de SP”, é o mais bem-sucedido programa do Governo do Estado de São Paulo, e é gerenciado pela Prodesp.

O espaço onde o Poupatempo está localizado foi determinado após Chamamento Público. A empresa que se apresentou para sediar o equipamento não cobrará aluguel do Poder Público por 20 anos.

O evento de inauguração contou com as presenças do prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, do vice-prefeito Gilberto Piassa, do deputado federal Baleia Rossi, do deputado estadual Edmir Chedid, secretários e vereadores, entre outras autoridades.

HOMENAGEM

O Poupatempo de Amparo homenageia José Carlos de Oliveira, prefeito entre os anos de 1983 a 1988. Neste período, urbanizou diversos bairros da cidade e foi responsável direto pela urbanização do Morro do Cristo, e modernização das praças no Jardim Camandocaia e o Largo da Matriz. Além disso, determinou a construção da Estação de Tratamento de Águas do Distrito de Arcadas, que resolveu o transtorno do abastecimento, naquela época.

Antes de ser prefeito, José Carlos foi eleito o vereador mais jovem do Brasil, aos 18 anos. José Carlos nasceu em 25 de junho de 1958, na Santa Casa Anna Cintra e faleceu em 25 de fevereiro de 2005, em um acidente automobilístico.