Prefeitura inaugura subsede da GCM nas Chácaras Alvorada em Mogi Guaçu
Nova unidade amplia atendimento e reforça presença da Guarda Civil na região
A Prefeitura de Mogi Guaçu inaugurou, na sexta-feira (17), a nova subsede da Guarda Civil Municipal no bairro Chácaras Alvorada. A unidade recebeu o nome de Inspetor Elizeu dos Santos, em homenagem ao servidor que atuou por 39 anos na corporação.
A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, representantes da segurança pública e lideranças políticas. A nova estrutura foi projetada para fortalecer o atendimento na região e descentralizar os serviços da GCM, garantindo mais agilidade nas ocorrências.
Com investimento superior a R$ 1,2 milhão, o espaço conta com recepção, sala técnica, vestiários, sanitários adaptados, área de serviço, garagem para viaturas e estacionamento. Desde o dia 15 de abril, equipes já atuam no local em sistema de revezamento.
A implantação da subsede faz parte de um conjunto de ações voltadas ao reforço da segurança no município, que inclui a ampliação do efetivo, modernização da estrutura e implantação de sistema de monitoramento com câmeras em pontos estratégicos.
A iniciativa busca aumentar a presença da Guarda Civil nos bairros e melhorar o tempo de resposta, contribuindo para a sensação de segurança da população.
