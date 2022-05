Prefeitura inicia a instalação de playgrounds e academia adaptados

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho iniciou essa semana a instalação de playground e academia adaptados para pessoas com necessidades especiais. A instalação acontece em dois locais, em frente ao salão da terceira idade e no lago Municipal ‘Pedro Ferreira de Camargo’. A instalação é possível graças a um convênio, firmado pela prefeitura municipal e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Governo Estadual.

No Jardim América, em frente ao salão da terceira idade, a praça está passando por adequações e vai receber o playground adaptado. Entre os itens que serão instalados, estão: balanço adaptado simples para cadeirante, balanço adaptado vaivém e carrossel adaptado com 4 lugares.

Já no lago municipal, será instalada a academia adaptada, com equipamentos para a prática de musculação.

Terceira Idade

O salão da Terceira Idade de Engenheiro Coelho também vai passar por melhorias. Nos próximos meses, as obras de readequação do espaço terão início.