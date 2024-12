PREFEITURA INICIA CADASTROS DO “IPTU Digital” E MODERNIZA ACESSO AO CONTRIBUINTE

Agora os moradores de Santo Antônio de Posse podem optar por receber o Imposto Predial Territorial Urbano, de forma online, por meio da plataforma “IPTU Digital”, uma grande inovação que vai facilitar a vida do contribuinte. A partir do cadastro, o munícipe receberá à guia do imposto por e-mail, possibilitando o pagamento do IPTU no conforto da sua casa ou onde estiver. É fácil, rápido e simples, basta acessar: https://smaraa.smarapd.com.br/PmSantoAntonioDePosse – e se cadastrar!

Desenvolvida pela Secretaria da Fazenda, através do setor de tributos, a iniciativa integra as políticas públicas municipais de digitalização e redução do impacto ambiental do serviço público, modernizando o acesso do contribuinte ao IPTU.

Para mais informações e em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal da Fazenda pelo telefone: (19) 3896-9000, ou pelo e-mail: fiscalizacao@pmsaposse.sp.gov.br.