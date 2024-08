Prefeitura inicia construção das calçadas na nova área de lazer do Campo do TG

Nesta segunda-feira, 12 de agosto, a Prefeitura de Mogi Guaçu prossegue com a construção das calçadas na nova área de lazer da Praça Francisco Marchese, popularmente conhecida como Campo do TG, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH. Além disso, também se encontram em execução a estruturação do muro, campo de futebol society, sanitários e a instalação de guias e sarjetas da futura pista de caminhada do local, que será totalmente renovado.

Pelo projeto, o Campo do TG ganhará ainda bebedouros, pista de patinação, espaço pet, playground, quadra de streetball e bicicletário e a revitalização da academia ao ar livre já existente. A área terá iluminação 100% LED e irá receber novo paisagismo com arbustos e árvores frutíferas e ornamentais, além de uma ponte sobre o córrego existente na praça.

“Na nossa gestão sempre pensamos na qualidade de vida e no bem-estar da população e, por isso, os moradores que utilizam o Campo do TG para o lazer merecem e muito uma área renovada e adequada para a prática esportiva. Em breve, teremos um excelente espaço organizado e com equipamentos para que todos possam realizar as suas atividades físicas, encontrar os amigos e conviver bem e em segurança”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O valor do investimento é de R$ 3.785.847,07 e o prazo de conclusão é de 10 meses. O projeto de renovação do local foi executado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU) e o trabalho tem acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM).