Prefeitura inicia processo licitatório para reforma dos vestiários e túnel do estádio do Camacho

Empresas interessadas em participar do Processo Licitatório 14.063/2022 para contração dos serviços de execução da reforma dos vestiários e túnel do estádio municipal Alexandre Augusto Camacho têm até a segunda-feira, 31 de outubro, para entregar a documentação necessária. Para mais informações, basta acessar o edital completo no link: https://www.mogiguacu.sp.gov.br/ e seguir para aba de serviços Licitações – Tomada de Preços 12/2022.

O projeto de reestruturação incluiu a reforma dos vestiários dos jogadores e dos árbitros e ainda das salas de antidoping e depósito. Neste setor serão colocados novos materiais como alvenaria, piso, revestimento de parede, forro de PVC no teto, além de novas portas e janelas.

Na parte da reforma do túnel com extensão de 33 metros lineares será feita a regularização do piso, pintura das paredes, cobertura do teto com chapa de policarbonato e toda a reestruturação hidráulica e elétrica.

O valor estimado para a execução do serviço é de R$ 595.585,09, sendo proveniente de recursos próprios da Administração Municipal. Deste total, R$ 476.468,07 serão utilizados para reforma no exercício de 2022 e o restante de R$ 119.117,02 em 2023.

O secretário de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli, comentou que as melhorias são necessárias para que o estádio municipal Alexandre Augusto Camacho possa receber novamente as competições do time profissional e das categorias do Clube Atlético Guaçuano, assim como as disputas do futebol amador de Mogi Guaçu.

“Estamos animados com a perspectiva de dar vida nova ao estádio do Camacho, que é um local importante dentro do esporte da cidade e regional. Com a reforma concluída, beneficiará de imediato os jogos amistosos do Atlético Guaçuano, além de jogos amadores e os projetos esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer”, destacou.