Prefeitura inicia reformas em postos de saúde de Artur Nogueira

Reformas visam melhorar a estrutura das unidades e oferecer maior qualidade no atendimento aos moradores

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, deu início às reformas das Unidades de Saúde da Família (USFs) do município. As obras visam melhorar a estrutura física dos postos e oferecer maior qualidade no atendimento aos moradores.

De acordo com o secretário responsável pela pasta, Amarildo Boer, as primeiras unidades a passarem por reforma são: Coração Criança, Sacilotto, Jardim do Lago e Parque dos Trabalhadores; porém, até o final do cronograma todas as doze USFs terão sido reformadas.

As melhorias incluem reformas estruturais dos prédios, como pintura, instalação de grades em volta das unidades, reparos elétricos e hidráulicos, e troca de piso total na USF Coração Criança. Além disso, haverá instalação de ar condicionado nas salas de vacina e nas salas dos médicos e enfermeiros.

O prefeito Lucas Sia (PSD) pontua que esse é um investimento para o presente e futuro da cidade. “Saúde sempre foi nossa prioridade, e é assim que queremos continuar caminhando. A população merece um atendimento digno e humanizado e é por isso que trabalhamos todos os dias, garantindo que a cidade continue progredindo”.

ATENDIMENTOS SEGUIRÃO NORMALMENTE

Os atendimentos nas USFs serão mantidos durante todo o período das obras. Para minimizar o impacto para os pacientes, a Prefeitura adotou a seguinte logística:

Divisão da USF em duas partes, ou seja, enquanto a primeira parte está sendo reformada, a outra está funcionando normalmente. Quando a primeira parte estiver pronta, as obras partirão para a segunda. “Dessa forma, os pacientes não serão afetados e serão atendidos normalmente”, finaliza Boer.