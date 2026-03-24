Prefeitura inicia treinamento de novos guardas municipais em Artur Nogueira

Convocados por concurso público, agentes passam por capacitação teórica e prática para reforçar a segurança no município

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Segurança, iniciou nesta semana o treinamento dos novos Guardas Municipais convocados por concurso público. A capacitação marca mais um passo importante para a ampliação do efetivo e o fortalecimento da segurança no município.

Nesta segunda-feira (23), os novos agentes participaram de aula teórica ministrada pelo secretário de Segurança, Roberta Daher. Durante o encontro, foram abordados temas como a história da Guarda Civil Municipal (GCM), o papel constitucional e infraconstitucional da corporação, além da Lei Complementar nº 668/2021, que trata do plano de cargos e carreiras da GCM.

O treinamento também contou com a participação de Rieli, que falou sobre o processo de criação da GCM de Artur Nogueira, instituída em outubro de 1980. A presença dele também teve caráter simbólico, como forma de reconhecimento à sua contribuição para a história da corporação.

Já na manhã desta terça-feira (24), os agentes participaram de atividades práticas, incluindo Ordem Unida e Educação Física, sob orientação do comandante Fantini, do inspetor Carneiro e do GCM Durval. No período da tarde, o cronograma seguiu com instruções sobre normas procedimentais, conduzidas pelo subcomandante Heder e pelo corregedor Ortiz.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou o reforço no efetivo e a importância da preparação dos novos agentes para a atuação nas ruas. “Segurança se faz com presença, preparo e compromisso. Esses novos guardas chegam para cuidar da nossa cidade e das pessoas, reforçando um trabalho sério que já está em andamento”.

A Prefeitura reforça que o treinamento seguirá nos próximos dias, com conteúdos teóricos e práticos, preparando os novos agentes para atuarem de forma eficiente e integrada na segurança pública do município.