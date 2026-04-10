Prefeitura intensifica serviços de manutenção urbana em diversos bairros de Jaguariúna

Ações incluem roçagem, operação tapa-buracos e reforço na sinalização viária nesta sexta-feira

A Prefeitura de Jaguariúna realizou, nesta sexta-feira, 10 de abril, uma série de serviços de manutenção urbana em diferentes regiões da cidade, com ações voltadas à limpeza, conservação e segurança viária.

Por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, foram executados trabalhos de roçagem em bairros como Jardim Botânico, Nova Jaguariúna I, II e III e Florianópolis. A iniciativa faz parte de um cronograma contínuo que prevê a manutenção periódica em todos os bairros, contribuindo para a organização urbana e qualidade de vida da população.

Ainda dentro das ações de infraestrutura, a operação tapa-buracos avançou em diversos pontos do município, incluindo o bairro São José, importantes avenidas e a região do Parque Florianópolis. O serviço busca melhorar as condições de tráfego e preservar a malha viária.

Já a Secretaria de Mobilidade Urbana realizou o reforço da sinalização de solo na Avenida Prefeito Laércio José Gothardo. Após a implantação de faixas de pedestres, linhas tracejadas e dispositivos de segurança, foram pintadas as linhas de borda, que auxiliam na definição dos limites da pista e aumentam a segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.

As ações seguem um planejamento contínuo da administração municipal, com o objetivo de manter a cidade em boas condições e garantir mais segurança e bem-estar à população.

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