Prefeitura leva Sebrae e Banco do Povo à Feira Livre da XV de Novembro

Agentes estarão no bairro na quarta-feira (29); objetivo é informar sobre os serviços oferecidos e aproximar os empreendedores da Gestão Municipal

A fim de aproximar os pequenos empresários/comerciantes e a Gestão Municipal, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, retoma o “Sebrae e Banco do Povo Perto de Você”, onde os programas são levados mensalmente para os bairros e feiras do município.

As agentes Alice Gomes e Mayara Coimbra estarão na Feira Livre da XV de Novembro no dia 29 de maio (quarta-feira), a partir das 14h30.

O objetivo é fomentar a abertura de novos empreendimentos ou formalizar os já existentes, além de informar os serviços oferecidos pelo Sebrae e pelo Banco do Povo.

-Sebrae: ofertar cursos disponíveis no momento, esclarecimento de dúvidas, últimos dias da Declaração Anual de Faturamento, entre outros;

-Banco do Povo: esclarecimento sobre empréstimo para empreendedor Pessoa Jurídica ou Pessoa Física com juros mais baixos do mercado.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, frisa que a pasta busca fortalecer os empreendedores e aqueles que sonham em abrir o próprio negócio, promovendo conhecimento para gerir o empreendimento com eficiência e lucratividade, oferecendo programas gratuitos de capacitação e acesso facilitado ao crédito.

“Com a ida das agentes ao bairro buscamos atingir uma parcela da população que não conhece, não tem acesso ou que não consegue vir até estes setores”, destacou.

SERVIÇOS

Sebrae e Banco do Povo Perto de Você

Local: Feira Livre da XV de Novembro, no Jardim Planalto

Data: 29/05

Horário: a partir das 14h30