Prefeitura Municipal homenageou os Pracinhas Pedreirenses no “Dia da Vitória”

Os pracinhas de Pedreira, Caetano Vicentini, Casto Cáu, Fernando Cassaro, José Maria Lopes e João Bacarelli, foram homenageados em solenidade comemorativa aos 79 anos do fim da 2ª Guerra Mundial, realizada na noite da quarta-feira, 08 de maio, nas dependências da Praça Sant’Ana.

Nesta edição do evento, o Prefeito Fábio Polidoro recepcionou o Coronel Chefe do Estado Maior da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada de Campinas José Felipe Biasi Filho, Tenente Coronel Comandante do 2º Batalhão Logístico Leve Gustavo Campos Rosa, Tenente Leandro de Resende Carvalho, representante do 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado, 1º Sargento Bruno Carvalho de Araújo Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Pedreira, Sargento Martone Barreto de Olivera Comandante da Polícia Militar de Pedreira, Cabo Luciano do Corpo de Bombeiros de Pedreira, Vereador Rafinha Cavenaghi, Presidente do 21º Núcleo de Correspondência Professor Arnaldo Rossi – MMDC, Presidente da Associação dos Expedicionários de Campinas César Azambuja e os diretores Francisco e Bernadete Piazzon, secretários municipais de Educação Mariangela Rodrigues, Administração e Recursos Humanos Sérgio de Santi, Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, Governo Antônio Carlos Felipe da Silva, Serviços Urbanos Paschoal Loner, Mobilidade Urbana Ângelo Milani Pavão, representantes da Associação dos Antigos Integrantes do 5º G-CAM, familiares dos Pracinhas e população em geral.

A Corporação Musical Santana, regida pelo maestro Antônio Carlos Ferreira de Oliveira, a Fanfarra do Núcleo da Terceira Idade, estiveram abrilhantando o evento, juntamente com os atiradores do Tiro de Guerra 02-093 “José Alberto de Camargo”. “Pedreira tem, nas últimas décadas, relembrado esta data, para que os jovens não se esqueçam do heroísmo de seus conterrâneos. Eles lutaram pela liberdade e muitos deixaram a sua vida nos campos da Itália. Eles motivaram um novo Brasil. Despertaram a nossa gente para um novo futuro”, destacou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

Em nome dos familiares dos pracinhas pedreirenses, João Carlos Baccareli, filho do ex-combatente João Baccareli, lembrou que muitos, talvez desconheçam essa importante data. É um Dia Especial, dedicado aos verdadeiros heróis. Foram 25.334 brasileiros, que em julho de 1944 seguiram para a Itália. “Não podemos, jamais nos esquecer de tudo aquilo que aconteceu no passado. Da entrega, da luta, para que hoje possamos dar valor irrestrito a liberdade e a democracia”, ressaltou.

O Coronel Chefe do Estado Maior da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada José Felipe Biasi Filho, enfatizou que o valoroso Pracinha Brasileiro mostrou o valor de nossa gente. “Sem experiência de combate, adaptou-se rapidamente à guerra, num ambiente desfavorável, lutando na neve, no frio, na lama. Dentro das trincheiras, enfrentou as balas e as bombas inimigas. Para desalojar o alemão das suas posições fortificadas, atacou, com coragem e heroísmo, sem temer a morte. Mostrou que na guerra foi valente e destemido. Combateu durante 239 dias, sem parar. Fez mais de 20 mil prisioneiros. Infelizmente 465 soldados brasileiros morreram em combate”, lembrou.

As homenagens foram encerradas com a Canção dos Expedicionários executada pela Corporação Musical Santana, em seguida, as autoridades, militares e convidados foram até a sede da Câmara Municipal para conhecer a “Galeria dos Pracinhas”, posteriormente uma Coroa de Flores foi levada pelas autoridades municipais, do Exército, Polícia Militar e Guarda Municipal até o Monumento dos Expedicionários, localizado na Vila São José.