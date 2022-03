Prefeitura notifica concessionária por solução a extravasamento de esgoto no Imigrantes

O Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente notificou na última sexta-feira, dia 25 de março, a concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto de Holambra para que adote as providências necessárias à solução do extravasamento de efluentes que acontece de tempos em tempos na Avenida Hendrikx, no bairro Imigrantes.

A intenção da medida é acelerar a realização de vistorias naquela região, imóvel a imóvel, a fim de identificar pontos de ligação de redes de água pluvial a redes de esgotamento sanitário – provável causa do problema. O trabalho, de acordo com o diretor da pasta, Geraldo Veloso, deverá ter início nos próximos dias.

“Residências e comércios em que essa ligação irregular for observada serão notificados para que façam as adequações”, explicou Veloso. “O correto, dos pontos de vista legal e ambiental, é que a água pluvial seja despejada em rede própria. Isso irá contribuir para evitar problemas na rede de esgoto e também para o tratamento dos efluentes gerados pela cidade”.