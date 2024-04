Prefeitura passa a ter novo espaço para abrigar animais resgatados

Crédito: Carlos Bassan

Feiras de adoção voltam a acontecer e a primeira será no dia 26 de maio, na Lagoa do Taquaral

Os animais abrigados no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) de Campinas estão de casa nova. Estão em canis e gatis construídos especialmente para eles em um novo endereço, numa área verde a cerca de 100 km de Campinas, em Mairinque (SP).

A transferência dos cães e gatos para o novo espaço foi feita de forma planejada, com acompanhamento de adaptação dos animais pela equipe veterinária do DPBEA, e já foi concluída.

As novas instalações abrigam os animais de forma digna, respeitando os conceitos de bem-estar animal em construções de alvenaria parcialmente cobertas, com proteção para vento e chuva e com solário e permitem ampla movimentação dos animais. O espaço conta ainda com área destinada para que os animais possam se exercitar e socializar ao ar livre.

Espaço oferece mais conforto aos animaizinhos

O novo espaço foi construído pela empresa vencedora da licitação (Pregão nº 250/2023) para prestação de serviços de alojamento, manutenção e tratamento de animais (cães e gatos).

“Este é mais um avanço na proteção e bem-estar animal em Campinas. Cães e gatos em instalações adequadas e a contratação de feiras de adoção, que voltam a acontecer. O trabalho segue cada vez com mais conquistas, entre as quais o terreno transferido recentemente para o município para a construção do Centro de Integração Animal”, diz o secretário da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (Seclimas), Rogério Menezes.

De acordo com Rogério, a contratação de um novo espaço (em Mairinque) se tornou necessária devido às condições gerais do abrigo no DPBEA. A estrutura foi herdada do antigo Centro de Controle de Zoonoses, adaptada para recebimento dos canis e exigia uma reforma muito grande.

O secretário Rogério informou que, no futuro, Campinas terá uma sede própria para abrigar os animais.

Como funciona

“Os cães e gatos abrigados no DPBEA são, na maioria das vezes, animais sem tutores, resgatados pelo Samu Animal em logradouros públicos, gravemente doentes, acidentados, ou vítimas de maus-tratos. Ao ser acolhido, o animal recebe tratamento médico veterinário até que se recupere totalmente. Assim que aptos, os animais são encaminhados para o novo alojamento em veículos apropriados, com climatização. O transporte está incluso no contrato”, afirma Vagner Bellini, diretor do DPBEA.

Segundo Vagner, mesmo com a contratação do novo abrigo, o DPBEA continua sendo a porta de entrada para os pets resgatados.

Aprovação pelo Conselho

O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (CMPDA) participou de todas as discussões e aprovou a transferência para o novo abrigo. “O novo espaço oferece uma melhor condição para os animais. É uma solução intermediária, até a construção de uma nova sede”, diz o médico veterinário Paulo Anselmo Nunes Felipe, presidente do CMPDA.

Programa de adoção

Os animais recolhidos ao DPBEA são tratados, vermifugados, castrados e microchipados e colocados para adoção.

O DPBEA, disponibiliza todos animais que esperam um novo lar no Portal Animal Campinas (https://portalanimal.campinas.sp.gov.br). Lá, os interessados podem se inscrever para adotar um amigo.

A partir de agora, com a contratação do novo abrigo, as feiras de adoção coordenadas pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, voltam a acontecer. A primeira será dia 26 de maio, um domingo, das 8h às 12h, no Parque Taquaral, na entrada principal do logradouro.