Prefeitura pede colaboração de moradores para pesquisa on-line sobre turismo nogueirense

Questionário é desenvolvido pelo Governo do Estado; acesse ao link e participe

A Prefeitura de Artur Nogueira divulga um formulário on-line sobre a percepção dos moradores com relação ao turismo no município. A pesquisa é desenvolvida pelo Governo do Estado de São Paulo, através do Centro de Inteligência da Economia do Turismo da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (CIET/SETUR-SP).

Para participar, basta clicar neste link e responder ao questionário (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHiuN2zpJcXJfSk91ZM-Dym5iPsRwqPVLpOTQSSPFVkk7SmQ/viewform).

A participação ativa dos moradores é fundamental para assegurar que a pesquisa reflita de maneira precisa as opiniões, expectativas e sugestões da comunidade em relação ao turismo local. O formulário aborda diversos tópicos, desde a influência do turismo na vida diária até as expectativas para futuras ações e iniciativas na área.

“Entendemos que a contribuição de cada morador é valiosa para obter um panorama abrangente e representativo do posicionamento da comunidade em relação ao turismo em Artur Nogueira e na região. Portanto, incentivamos todos os moradores a participarem e compartilharem suas perspectivas”, destaca o secretário de Cultura & Turismo, Joaquim Pinheiro.