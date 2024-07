PREFEITURA PREPARA AMPLIAÇÃO DA EMEB ‘BRAULIO JOSÉ VALENTIM’

A Prefeitura de Mogi Mirim abriu processo de licitação para a contratação de uma empresa que ficará responsável pela obra de ampliação da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Professor Bráulio José Valentim, no distrito de Martim Francisco. Uma nova sala será construída para abrigar as atividades do Projeto SER, que atende alunos em tempo integral, os quais participam, no contraturno escolar, de atividades lúdicas e de artes. A obra está orçada em quase R$ 140 mil e os recursos virão através de emenda impositiva do vereador Orivaldo Aparecido Magalhães.

A obra se faz necessária, segundo a secretária de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi, por conta do aumento expressivo da população em Martim Francisco, o que elevou a demanda na unidade escolar. A nova sala, que terá 66 metros quadrados, será construída numa área bem atrás do laboratório de informática e do corredor principal. A obra será acompanhada pela Secretaria de Obras e Habitação Popular e deverá durar cerca de três meses.

Para a secretaria de Educação, a adição de uma nova sala proporciona mais espaço para os alunos e permite a implementação de novas abordagens de ensino e aprendizagem, como aulas práticas ou projetos em grupo, que podem melhorar a qualidade da educação oferecida pela escola, ampliando as oportunidades de envolvimento dos alunos. A contratação da empresa responsável pela obra será feita por meio de Pregão Eletrônico, cuja sessão está marcada para o dia 9 de agosto, às 9h00.