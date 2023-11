PREFEITURA PREPARA INAUGURAÇÃO DA ‘ROTA DO HORTO’ PARA O DIA 3 DE DEZEMBRO

No próximo dia 3 de dezembro, a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio das Secretarias de Agricultura, de Meio Ambiente e de Cultura e Turismo, irá inaugurar a ‘Rota do Horto Florestal’ de Mogi Mirim. Trata-se de um passeio ciclístico, com concentração às 8h00 e saída às 8h30min. Para participar, é preciso fazer a inscrição gratuitamente através do link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScYahYqBK19qY…/viewform ou pelo QR Code no post.

O percurso do passeio ciclístico ainda não foi definido. A ideia é adotar dois trajetos diferentes, sendo um mais simples e curto, para que a criançada possa participar, e outro mais avançado, justamente para quem gosta de pedalar. O evento contará também com atividades gratuitas, como música, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e frutas, além do sorteio de uma bike.

A ‘Rota do Horto’ é o primeiro de vários eventos e passeios que a Prefeitura pretende realizar no Horto, se tornando atrativos frequentes no espaço que desde julho está reaberto à visitação pública aos finais de semana. Com isso, a Prefeitura incentiva a população a utilizar o Horto Florestal como uma área de lazer e recreação, seja pedalando, fazendo trilhas, brincando ou apenas caminhando, desfrutando assim de toda a natureza que forma o local, com áreas sombreadas em todos os caminhos.