Prefeitura promove 10ª Conferência de Assistência Social em Artur Nogueira

Encontro aconteceu nesta quarta-feira (12), na Câmara Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), promoveu a 10ª Conferência de Assistência Social nesta quarta-feira (12). A reunião aberta ao público foi sediada na Câmara Municipal.

O evento foi direcionado aos usuários das políticas de assistência social, organizações da sociedade civil e à população em geral. O tema deste ano foi “Reconstrução do SUAS: O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS”.

De acordo com o secretário da pasta, Amarildo Boer, a conferência debateu as políticas públicas de assistência social no município, buscando melhorias e maior qualidade nas diversas áreas.

“Foi uma oportunidade valiosa para debatermos as políticas públicas de assistência social no município e buscarmos melhorias em diversas áreas. Através dessas discussões, poderemos fortalecer o SUAS e atender de forma mais eficiente às necessidades da nossa comunidade”, afirmou o secretário.

Estiveram presentes todas as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Fundo Social de Solidariedade, Cadastro Único, Secretarias de Segurança, Educação, Saúde, Cultura, Grupo da Terceira Idade Vida Nova, Pastorais da Criança e dos Idosos, Conselhos Municipais, Conselho Tutelar e Coordenadoria de Apoio e Direitos da Mulher.

Confira os eixos de discussão abordados durante a conferência:

Eixo 1 – Financiamento e orçamento de natureza obrigatória, como instrumento para uma gestão de responsabilidades dos entes federativos para garantia dos direitos socioassistenciais, contemplando as especificidades regionais do país;

Eixo 2 – Qualificação e estruturação das instâncias de Controle Social com diretrizes democráticas e participativas;

Eixo 3 – Articulação entre os segmentos. Como potencializar a participação social no SUAS?

Eixo 4 – Universalização do acesso e integração das ofertas dos serviços e direitos no SUAS;

Eixo 5 – A importância dos benefícios socioassistenciais e o direito à garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira