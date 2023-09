Prefeitura promove Audiência Pública sobre proposta de Licenciamento Ambiental

A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realiza na segunda-feira, 16 de outubro, a partir das 18h, Audiência Pública para proposta de legislação sobre Licenciamento Ambiental.

O evento é aberto ao público e será realizado no Auditório Carlos Tontolli do Paço Municipal, localizado na Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, 1551, no Parque Brasil 500

Munícipes que queiram contribuir com sugestões, críticas ou dúvidas terão entre os dias 26 de setembro e 23 de outubro para se manifestarem através do e-mail seddema@paulinia.sp.gov.br. É preciso informar nome completo e CPF.

A Audiência Pública também será transmitida pelo canal da Prefeitura no Youtube (www.youtube.com/@PrefeituradePauliniaSP).

O edital está disponível em www.paulinia.sp.gov.br.