Prefeitura promove campanha educativa sobre trânsito nas escolas municipais de Artur Nogueira

Maio Amarelo reúne atividades lúdicas com o tema “Paz no trânsito começa por você”

Como parte das ações do Maio Amarelo, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Segurança, Trânsito & Defesa Civil, iniciou uma série de atividades lúdicas sobre segurança no trânsito com os alunos das escolas municipais.

Palestras de conscientização e outras ações serão realizadas até o final do mês para os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, com o tema “Paz no trânsito começa por você”.

O secretário da pasta, Roberto Daher destaca que uma pequena desatenção no trânsito pode causar prejuízos irreparáveis. “Todos nós temos a responsabilidade de prezar por um trânsito seguro, bem como pela vida e integridade física dos condutores e pedestres”, afirma.

ATIVIDADES DIVERSAS

O Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), sob orientação da agente Elenice Bonadiman está promovendo ações tanto dentro das escolas, bem como em espaços públicos do município.

As atividades são lúdicas e diversas, e incluem palestras, jogos, músicas, simulação de percursos de trânsito, distribuição de panfletos informativos e educativos.

Para a secretária de Educação Débora Sacilotto, a campanha leva informações importantes sobre segurança aos futuros motoristas do município. “Apesar de ainda terem pouca idade, nossos alunos estão sendo conscientizados desde já; afinal, acidentes de trânsito são um problema social e a solução está em cada um de nós”, pontua.

MAIO AMARELO

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil.

A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, para efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.