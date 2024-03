Prefeitura promove visita ao campo com estudantes de Artur Nogueira

Alunos do 1º ao 6º ano do Fundamental visitaram o sítio Palmeiras e aprenderam sobre ciclo da água com equipe da Agricultura

Como parte das ações do Dia Mundial da Água, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, promoveu uma atividade prática de educação ambiental a 87 alunos do Colégio Objetivo. A ação aconteceu na última sexta-feira (22), no sítio Palmeiras.

A visita foi monitorada pela engenheira agrônoma Roseli Teresinha Paes Barbosa Borges e pela empresa Toyota Empilhadeiras, através da técnica em Meio Ambiente Bruna Barreiro.

Durante a atividade, alunos do 1º ao 6º ano do Ensino Fundamental aprenderam sobre o ciclo da água no meio ambiente, sua importância à vida, além de conversarem sobre as ações preventivas que podem ser aplicadas para a redução de consumo e armazenamento desse recurso essencial à vida.

O secretário de Agricultura, Odair Boer, ressalta que essa ação integrada de educação ambiental dá continuidade à implantação de projeto piloto, que envolve o plantio de 580 mudas na propriedade de Takashi Tome, localizada na microbacia do córrego Amarais, principal afluente do Ribeirão Sítio Novo – fonte de abastecimento de água para o município.