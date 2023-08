PREFEITURA PRORROGA INSCRIÇÕES PARA CURSOS LIVRES GRATUITOS DO ‘QUALIFICA JAGUARIÚNA’

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, prorrogou as inscrições para 12 cursos livres gratuitos, em várias áreas, do programa Qualifica Jaguariúna (Veja relação abaixo).

O curso de telemarketing terá as inscrições encerradas nesta sexta-feira, dia 4 de agosto, e exige ensino fundamental completo. Os demais, voltados a quem tem ensino médio completo, terão as inscrições finalizadas no próximo dia 13. A duração dos cursos varia de dez dias (telemarketing) a três meses (demais cursos).

O programa é uma parceria entre a Prefeitura e o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ). Os cursos são voltados aos moradores de Jaguariúna cadastrados no Cartão Cidadão há no mínimo um ano e que cumprem os demais requisitos contidos na Lei nº 2.811, de 17 de agosto de 2022.

Para fazer as inscrições, o interessado deve acessar o link direto: www.municipio.jaguariuna.sp.gov.br/qualificaja/login/. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail qualificaja@jaguariuna.sp.gov.br e pelo WhatsApp (19) 3837-4479.

CONFIRA A RELAÇÃO DOS CURSOS

Telemarketing

Libras

Prática de vendas e atendimento ao público

Segurança nas escolas

Escultura e modelagem 3D

Garçom

Merendeira

Confeitaria

Panificação

Açougueiro

Cozinha oriental

Código de Vigilância Sanitária