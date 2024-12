Prefeitura reabre parques e bosques à população nesta sexta-feira, 6 de dezembro

A Prefeitura de Campinas reabre, nesta sexta-feira, 6 de dezembro, a partir das 9h, os 25 parques e bosques públicos da cidade. De acordo com o boletim do Sistema Integrado de Defesa Civil (Sidec) que acaba de ser divulgado, o acumulado de chuvas foi de 76,7 milímetros em 72 horas. Campinas saiu do Estado de Atenção. Os parques estavam fechados desde terça-feira, dia 3.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, explica que foi necessário manter o fechamento nestes dias, quando o índice de chuva passou de 80 milímetros de chuva em 72 horas, porque “os parques públicos são áreas bem arborizadas e, mesmo com o manejo constante, chuvas, ventos e solo encharcado podem derrubar árvores saudáveis”, disse.

A lista dos parques de Campinas está disponível em https://www.campinas.sp.gov.br/secretaria/servicos-publicos/pagina/parques-e-jardins-dpj-

Lagoa do Taquaral (Parque Portugal)

Av. Heitor Penteado, 1671, Parque Taquaral

Telefone: (19) 3733-7572

Horário: todos os dias, das 6h às 21h

Bosque dos Jequitibás

Rua Coronel Quirino, 2, Bosque

Telefone: (19) 3231-8795 / (19) 3733-7570

Horário: de terça-feira a domingo, das 6h às 18h.

Fechado às segundas-feiras.

Lago do Café

Av. Heitor Penteado, s/n, Parque Taquaral

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim

Rod. Heitor Penteado, s/n, Vila Brandina

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Parque dos Guarantãs

Rua Santa Rita do Passa Quatro, s/n, Jardim Nova Europa

Telefone: (19)3278-1991

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Bosque Ytzhak Rabin

Rua Prof. Ari Monteiro Galvão, s/n, Jardim Madalena

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Bosque Chico Mendes

Rua Moscou, s/n, Parque São Quirino

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Bosque São José (Praça Francisco Vivaldi)

Rua Capistrano de Abreu, s/n, Vila Lemos

Telefone: (19) 3761-0327

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Bosque Ferdinando Tilli

Rua Olinto Gardelin, s/n, Parque Valença

Telefone: (19)3761-0327

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Bosque dos Cambarás

Av. Emilly Cristienne Giovanini, 409, DIC 5, Ouro Verde

Telefone: (19) 3766-0305

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Bosque Augusto Ruschi

Rua Roberto Gallo, s/n, DIC 1, Ouro Verde

Telefone: (19) 3766-0243

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Bosque dos Italianos (Praça Samuel Wainer)

Rua Albano de Almeida Lima, s/n, Guanabara

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Bosque dos Alemães (Praça João Lech Júnior)

Rua Albano de Almeida Lima, s/n, Guanabara

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Bosque dos Artistas

Av. Abolição, s/n, Swift

Telefone: (19) 3771-0225

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Parque Hermógenes Leitão de Freitas Filho

Av. Dr. Luís de Tella, s/n, Cidade Universitária, Barão Geraldo

Telefone: (19) 3788-0298

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Parque das Águas

Av. Paulo Corrêa Viana, 438, Parque Jambeiro

Horário: todos os dias, das 6h às 20h

Bosque da Mata

Rua Antonio Ribeiro de Lima, 25,Parque São Jorge

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Bosque Santa Bárbara

Rua Prof. Benevenuto de Figueiredo Torres, s/n, Parque Santa Bárbara

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Parque Linear Capivari (Parque José Mingone/Lagoa do Mingone)

Av. das Amoreiras, s/n, Jardim Capivari

Horário: todos os dias, das 6h às 22h

Pedreira do Chapadão (Praça Ulysses Guimarães)

Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Chapadão

Horário: todos os dias, das 6h às 21h

Parque Luciano do Valle

Rua Paulo Viana de Souza, s/n, Vila União

Horário: todos os dias, das 6h às 21h

Parque Dom Bosco

Av. Comendador Emílio Pieri, s/n, Vida Nova, Ouro Verde

Horário: todos os dias, das 6h às 21h

Praça da Juventude Alessandro Monare

Rua Abigail Zeni Nader, s/n, DIC 5/Marighella, Ouro Verde

Horário: todos os dias, das 6h às 21h

Lagoa do Jambeiro (Praça José Ferreira de Toledo)

Rua Eduardo Monkecevic, s/n, Parque Jambeiro

Horário: todos os dias, das 6h às 18h

Parque Ecológico Benevenuto Tilli

Rua Juvenal de Oliveira, s/n, Parque São Domingos

Horário: todos os dias, das 6h às 18h