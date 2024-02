Prefeitura realiza ação em prol dos moradores em situação de rua em Artur Nogueira

Na manhã desta quarta-feira (03), a Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promoveu uma ação em prol dos moradores em situação de rua. A iniciativa aconteceu na Praça do Coreto e mediações, em parceria com a Secretaria de Saúde.

As assistentes do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), juntamente com a Comunidade Vida Melhor, conduziram os moradores à tenda da saúde, que estava montada na Praça do Coreto. Ali, a equipe de enfermagem realizou aferição de pressão e testes rápidos de glicemia, HIV, sífilis etc.

Além disso, a equipe do Cadastro Único recolheu os dados dos interessados em receber algum benefício federal, como o Bolsa Família, por exemplo.

De acordo com a secretária da pasta, Daiane Mello, o objetivo da ação é oferecer oportunidades e melhor qualidade de vida à essas pessoas. “Nossa parceria com a Comunidade Vida Melhor permite prestar o apoio necessário para que os moradores saiam das ruas e tenham os direitos básicos garantidos. O trabalho que realizamos é, sempre, em prol de uma sociedade mais justa e desenvolvida em todos os sentidos”, frisou.