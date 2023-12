Prefeitura realiza curso de primeiros socorros para profissionais do transporte escolar de Artur Nogueira

Motoristas e agentes de apoio escolar são treinados a reagirem de forma ágil em situações de emergência, como engasgamentos e quedas

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Saúde, realiza um curso de primeiros socorros direcionado a motoristas e agentes de apoio escolar que realizam o transporte escolar na Rede Municipal.

O programa, ministrado por Vanessa e Leandro, socorristas do 192, busca fortalecer a capacidade de resposta em situações de emergência que possam envolver os alunos. Os profissionais são treinados a identificar, prover e prever cuidados que podem salvar vidas.

Na manhã desta terça-feira, aproximadamente 30 servidores receberam o treinamento.

REFORÇO NA SEGURANÇA ESCOLAR

De acordo com a Secretaria de Educação, o curso tem como principal objetivo capacitar os profissionais para lidar com situações críticas envolvendo crianças, como engasgamento e quedas, buscando aumentar a segurança dentro do ônibus.

Débora Sacilotto, titular da pasta, pontua que a capacitação já atendeu centenas de profissionais, professores e gestores, e agora se estende aos profissionais que atuam no transporte escolar. “Queremos que nossos servidores estejam preparados para agir de forma eficaz em momentos críticos, proporcionando um ambiente mais seguro”, disse.

PROJETO DE LEI

O projeto de capacitação em primeiros socorros, formalizado como o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 17/2018, foi aprovado pelo Senado em 2018. Recebeu o nome de “Lei Lucas”, em memória da criança Lucas Begalli Zamora.

Lucas perdeu a vida devido a um incidente de engasgamento durante um passeio escolar em Campinas (SP). Esta homenagem reforça a importância de preparar os profissionais da educação para lidar com situações de emergência e prevenir tragédias semelhantes.