Prefeitura realiza nova etapa de entrega de kit de alimentação escolar a partir de segunda – Holambra

A Prefeitura de Holambra irá distribuir a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de junho, mais um kit de alimentação escolar para os estudantes da rede municipal de ensino. O objetivo da iniciativa é recompor a ausência da merenda durante o período de quarentena e de estudo à distância.

Os alimentos serão entregues na unidade em que o aluno está matriculado entre 7h30 e 16h30. Eles devem ser retirados pelo pai, mãe ou responsável legal, que precisará apresentar um documento de identificação, como RG ou CPF, e o Cartão Cidadão do estudante. Cada kit é composto por arroz, feijão, leite em pó, macarrão, molho de tomate, biscoitos, óleo, sardinha e achocolatado. Ele irá acompanhado de um folheto informativo com recomendações de prevenção ao novo coronavírus e protocolos de atendimento nas unidades de saúde.

A entrega seguirá todas as normas de higiene e não serão permitidas aglomerações. A distribuição será feita para todos os estudantes, do berçário ao 9º ano do ensino fundamental e também da Educação de Jovens e Adultos (EJA). “São mais de 2.300 kits por mês enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas”, explicou o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “Queremos garantir a alimentação dos alunos, que era feita nas escolas, também nesse período de quarentena”.