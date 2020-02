PREFEITURA REALIZA TRABALHO DE PINTURA E SINALIZAÇÃO DE SOLO NO FLORIANÓPOLIS

A secretaria de mobilidade urbana da Prefeitura de Jaguariúna realizou na manhã desta sexta-feira, 14 de fevereiro, o trabalho de pintura e sinalização de solo das ruas que dão acesso a Escola Municipal Professor Mário Bergamasco e a EMEI Professora Lourdes Baccarelli de Souza, no bairro Florianópolis.

Essa ação faz parte de uma mega operação de recuperação da sinalização de ruas e avenidas de Jaguariúna. O objetivo é garantir a segurança de motoristas e pedestres. Tudo isso, começando pelo entorno das unidades de educação.

A previsão da secretaria é que em cada local a pintura seja feita em apenas três dias. Em aproximadamente dois meses a sinalização de solo das vias no entorno de quase 20 escolas da cidade deve ser concluída.

Para fazer a pintura a Prefeitura comprou 1000 galões de tinta por meio de licitação. Cada recipiente contém 18 litros do produto, nas cores branco, preto, amarelo, além do solvente que também é necessário para fazer o trabalho.

De acordo com o secretário de mobilidade urbana, Josino José da Silva, assim que a sinalização de solo for concluída a Prefeitura começará a renovar a sinalização vertical, com a troca de placas de trânsito. “O edital para a licitação da sinalização vertical já está sendo feito. Deve estar pronto ainda este mês. Todo esse trabalho é para melhorar o fluxo de veículos na cidade. Ter ruas bem sinalizadas significa ter mais segurança para todo mundo”, concluiu o secretário.

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Ivair Oliveira