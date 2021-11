Prefeitura recebe doação de equipamentos hospitalares para Pronto-Socorro de Artur Nogueira

Associação dos Comerciantes (Acean) doou cadeiras de banho dobrável, cadeiras de rodas, bombas de infusão, estetoscópios, entre outros acessórios

A Prefeitura nogueirense recebeu uma doação especial. A Associação Comercial e Empresarial do município (Acean) doou alguns equipamentos e acessórios hospitalares para contribuir com a saúde pública. Os utensílios médicos serão instalados e utilizados exclusivamente no Pronto Socorro Municipal.

O termo de doação foi formalizado e assinado pelo presidente da Associação, Ricardo Duzzi, e o chefe do Poder Executivo Municipal Lucas Sia (PSD). Segundo o documento, os equipamentos deverão ser instalados no prazo máximo de 60 dias, podendo ser adiantado conforme condições benéficas hospitalares.

Entre os equipamentos e acessórios médicos estão: suporte e base para monitor fixo, 3 cadeiras de banho, 2 cadeiras de rodas, 2 suportes de soro com rodas, 2 caixas de máscaras descartáveis, 2 estetoscópios, 1 monitor e 2 bombas de infusão.

O prefeito Lucas Sia (PSD) comemorou o ato solidário. “Muitos moradores contam com o serviço hospitalar público, por isso é muito importante investir nessa área. Fico muito feliz que essa preocupação em dar melhores condições à saúde não seja apenas da Prefeitura, mas também da sociedade como um todo através de empresários e entidades. Agradeço imensamente à Acean, ao presidente Ricardo, pela doação que será essencial para continuarmos realizando um atendimento de qualidade aos pacientes que utilizam nosso Pronto Socorro”, comemora.

Os equipamentos serão de uso único e exclusivo do Pronto Socorro, e servirá para atender as necessidades da população nogueirense. Caberá à Prefeitura manter e conservar as doações, e à Acean, se necessário for, poderá fiscalizar a utilização dos bens concedidos.



Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira