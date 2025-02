Prefeitura resgata animais em maus-tratos e multa infrator em R$ 15 mil

Ação conjunta resgatou cães e jabuti em condições críticas em Artur Nogueira; cavalo morto foi encontrado abandonado no local

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio de uma operação conjunta realizada na última sexta-feira (31), resgatou dois cães e um jabuti em situação de maus-tratos em uma chácara no município. A ação contou com a atuação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), da Guarda Civil Municipal (GCM), Vigilância Sanitária (VISA), Departamento de Posturas e Polícia Civil, e do vereador Professor Tiago Vigna (PSD).

A investigação começou após uma denúncia anônima na Ouvidoria Municipal, relatando um cavalo morto e animais em condições de abandono. No local, as equipes confirmaram o cenário alarmante: dois cães presos com fios elétricos e correntes, visivelmente debilitados, além de um jabuti mantido em condições inadequadas.

O ambiente estava tomado por objetos acumulados, criando focos de dengue e agravando ainda mais a situação de insalubridade. Os animais foram resgatados e encaminhados para atendimento veterinário.

Em meio aos resgates, um cavalo morto foi encontrado abandonado sobre um monte de terra. Dois porcos também estavam em situação de maus-tratos, e o proprietário da chácara foi intimado a providenciar um local adequado para eles em até cinco dias.

O responsável pelos animais foi identificado, multado em R$ 15 mil pelo Departamento de Posturas, conforme o Código de Posturas Municipal, e levado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado um boletim de ocorrência. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso e responsabilizar o envolvido.

A secretária de Meio Ambiente, Tamiris Arturzi, destacou a gravidade da situação e o compromisso da Prefeitura. “Encontramos animais sofrendo em condições extremas, algo que fere não só a dignidade dos bichos, mas também a nossa responsabilidade como sociedade. Em Artur Nogueira, maus-tratos não passam despercebidos. Atuamos para que situações como essa tenham consequências e para que o respeito aos animais seja uma realidade, não uma escolha.”

DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL

O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) foi criado na gestão Lucas Sia (PL) para garantir o cumprimento da legislação de proteção animal e combater práticas de maus-tratos no município. O órgão atua na investigação de denúncias, fiscalização de irregularidades e resgate de animais em situação de risco.

O DPBEA funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem interrupção para o almoço. Para formalizar uma denúncia de maus-tratos, a população deve entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo WhatsApp (19) 3827-9710. As denúncias são encaminhadas para investigação e providências.

O departamento está localizado na Rua Vereador Orlando Furin, 120, Centro (atrás da Igreja Matriz).