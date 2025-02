Prefeitura retoma Copa Amparo de Futsal Feminino

Nesta segunda-feira (3), o Coringão enfrenta o União Serrana no Bolão, às 20h; o torneio femino tem participação de 5 equipes: 2 de Amparo e 3 convidadas da região

Após dois anos sem torneio, a Prefeitura de Amparo retomou a Copa Amparo de Futsal Feminino com objetivo de resgatar e fortalecer a modalidade no município. São 5 equipes com jogadoras entre 16 a 35 anos: 2 de Amparo e 3 convidadas da região

Sempre de segunda e sexta-feira, a primeira partida ocorreu na última segunda-feia, 27 de janeiro, no Bolão, onde serão disputados todos os jogos, assim como o Campeonato de Futsal Masculino, até 4 de abril.

A estreia ocorreu entre Atlanta e Sport Feras, com resultado Atlant 1 x 5 sport Feras. Já na última sexta-feira (31) a partida foi entre Coringão 3 x 0 Futsal Feminino Amparo. Nesta segunda-feira (3), o Coringão enfrenta o União Serrana no Bolão, às 20h.