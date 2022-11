Prefeitura segue Estado e uso de máscara no transporte público volta a ser obrigatório

A Prefeitura de Mogi Guaçu optou por seguir decisão do Governo do Estado de São Paulo para retomar a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público a partir deste sábado, dia 26 de novembro. O decreto com a nova regulamentação será publicado no Diário Oficial do Município neste sábado.

A decisão do Estado foi divulgada na quinta-feira, dia 24 de novembro, seguindo análise técnica do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde contra o avanço dos casos de Covid-19. O governo recomenda que a medida seja adotada por todos os municípios do Estado.

Assim como em outros municípios, Mogi Guaçu também registrou aumento no número de casos confirmados de Covid-19. A principal recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é para que a população esteja com o ciclo vacinal completo para assegurar maior proteção contra o coronavírus.