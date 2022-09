Prefeitura segue oferecendo serviço gratuito de elaboração de currículos em Artur Nogueira

_Além da ajuda para elaborar e estruturar o currículo profissional, o

interessado tem direito à impressão do documento; agendamento pode ser

feito via WhatsApp_

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Departamento de

Desenvolvimento Econômico, segue oferecendo serviço gratuito de

elaboração e impressão de currículos. A iniciativa teve início em

22 de agosto e visa auxiliar moradores na colocação no mercado de

trabalho.

De acordo com o setor, o agendamento pode ser feito pelo WhatsApp (19)

3827-5429 ou (19) 3827-9717. Após realizado o processo, o atendimento

é realizado no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), de terça à

quinta-feira, e no Departamento de Desenvolvimento Econômico (Escola

Modelo – sala 68), de segunda a quarta-feira.

“O intuito da ação é desenvolver currículos bem estruturados,

visando o destaque das habilidades e objetivos profissionais para

entrevistas e possíveis empregos”, afirma a Agente de Desenvolvimento

Econômico, Tatiane Gibertoni Sia.

Os interessados devem comparecer no horário e local agendado com o RG,

CPF, comprovante de endereço e carteira de trabalho.