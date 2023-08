Preparação para Certificação Cloud Digital Leader: Novo Curso “Implantação de Serviços em Nuvem – Google Cloud Foundations” Disponível

Da Redação

Foto Divulgação Prefeitura Municipal

A Fundação Educacional de Pedreira “Professora Marlene Zeghaib” e o SENAI estão entusiasmados em anunciar o lançamento de um novo curso inovador, projetado para capacitar indivíduos a se destacarem no mundo da tecnologia em nuvem. O curso “Implantação de Serviços em Nuvem – Google Cloud Foundations” visa preparar os participantes para a certificação Cloud Digital Leader, abrindo portas para oportunidades emocionantes e bem remuneradas na área de tecnologia em nuvem.

Requisitos de Inscrição Para se inscrever neste curso empolgante, você deve atender aos seguintes requisitos:

Ter completado o Ensino Fundamental.

Ter no mínimo 14 anos de idade.

Possuir conhecimento básico em banco de dados.

O que o Curso Oferece? Este curso intensivo, com uma carga horária total de 40 horas, aborda uma ampla gama de tópicos fundamentais em tecnologia em nuvem. Os participantes terão a oportunidade de mergulhar profundamente em conceitos essenciais, ferramentas e práticas recomendadas relacionadas ao Google Cloud. Alguns dos tópicos incluem:

Arquitetura de Nuvem e Tradicional: Compreensão das diferenças entre arquiteturas de nuvem e sistemas tradicionais.

Controle de Acesso com Cloud Identity and Access Management (IAM): Aprenda a gerenciar e controlar o acesso a recursos na nuvem de forma segura.

Interface GCloud e Ferramentas de Automação: Domine as ferramentas e comandos essenciais para trabalhar eficazmente no ambiente Google Cloud.

Aplicações da Google Cloud API: Explore como as APIs da Google Cloud podem ser usadas para desenvolver aplicativos e serviços.

Máquinas Virtuais no Google – Compute Engine: Configure e gerencie máquinas virtuais na infraestrutura do Google Cloud.

Armazenamento de Dados em Nuvem: Saiba como armazenar dados de forma segura e escalável na nuvem.

Segurança e Distribuição de Acesso: Descubra as melhores práticas para garantir a segurança dos recursos em nuvem e a distribuição adequada de acesso.

Configuração do SDK do Cloud: Aprenda a configurar o SDK do Google Cloud para desenvolvimento e gerenciamento de recursos.

Código de Linguagem de Programação PaaS com AppEngine: Explore a plataforma como serviço (PaaS) e desenvolva aplicativos usando o AppEngine.

Ambientes de BigData e Machine Learning (ML): Introdução aos conceitos de Big Data e Machine Learning no Google Cloud.

Gerenciamento de Faturamento: Compreenda como o faturamento funciona no Google Cloud e como otimizar os custos.

Processo de Inscrição Para se inscrever no curso, traga os seguintes documentos originais e cópias para o processo de matrícula:

RG (Registro Geral)

CPF (Cadastro de Pessoa Física)

Comprovante de Residência

Comprovante de Escolaridade

Lembre-se, a frequência mínima exigida para receber o certificado é de 75%. Portanto, dedique-se ao aprendizado para garantir seu sucesso no curso.

Se você está buscando uma carreira promissora no campo da tecnologia em nuvem e deseja obter uma certificação Cloud Digital Leader altamente reconhecida, este curso é o primeiro passo em direção ao seu sucesso. Investir em sua educação na nuvem pode abrir um mundo de oportunidades emocionantes. Inscreva-se agora e prepare-se para uma carreira brilhante no Google Cloud!