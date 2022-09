Presidente da Câmara concede homenagem para empresa Fernandez

A empresa Fernandez – Indústria de Papel será agraciada com a Medalha Laudo Ferreira de Camargo, ofertada pela Câmara Municipal de Amparo. A data da entrega da honraria ainda será anunciada.

O Projeto de Decreto Legislativo nº 30/2022 foi apresentado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Cazotti (MDB), e aprovado na 28ª sessão ordinária, dia 12. A empresa Fernandez está sediada no distrito de Três Pontes desde 1971, data de sua fundação. “É preciso exaltar que suas atividades fabris são produtos feitos com reciclagem, antes mesmo de se falar em sustentabilidade e responsabilidade ambiental. No processo de reciclagem de papel e aparas de papelão, a empresa transforma esse material em papel e matéria-prima para fabricação de chapas e caixas de papelão ondulado, bobinas de papel e seus derivados”, destacou o autor.

A justificativa da homenagem cita também as contribuições sociais da empresa para o município, como a implantação de um poço artesiano para a Santa Casa Anna Cintra, visando economia para a entidade e garantia de abastecimento.

Estavam presentes na sessão os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Santos (DEM), Edilson José (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB), Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT).

