Presidente da Câmara conquista emenda para a construção de um prédio próprio do CRAS no município

Santo Antônio de Posse irá ganhar uma importante melhoria na estrutura de atendimento social à população. A cidade foi contemplada com uma nova emenda parlamentar de autoria do deputado federal Carlos Zarattini (PT), conquistada através da solicitação feita a ele pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Edson Gonçalves Santana (Baiano da Cesta/PV), com o intuito de viabilizar a construção de uma unidade própria do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) no município.

“Em atendimento a sua solicitação, destinei ao município de Santo Antônio de Posse, por meio da Emenda Individual Impositiva ao Orçamento Geral da União/2022 de nº 25200009, do Ministério da Economia, recursos financeiros no valor de R$ 250.000,00. Informo que os recursos serão repassados diretamente ao município, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere, visando ao atendimento da demanda que me foi apresentada por Vossa Excelência para a construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS no município”, confirmou o deputado por meio de ofício enviado ao presidente da Câmara e encaminhado ao prefeito municipal no último dia 4 de março.