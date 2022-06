Presidente da Câmara pede apoio às festividades de 100 anos da instalação da Santa Cruz, em Amparo

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Amparo, Carlos Cazotti (MDB), esteve reunido com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Antonio Carlos Ferreira, para tratar sobre as comemorações do centenário de instalação da Santa Cruz, no Largo da Santa Cruz, no centro de Amparo.

De acordo com o vereador, a data comemorada no dia 3 de maio contará com celebração de missa campal, apresentações culturais e outras atrações. “O largo da Santa Cruz localiza-se em uma região histórica do município onde, na época da fundação da cidade, servia como passagem dos desbravadores da região”, detalhou.

A reunião aconteceu no dia 14 de junho, na companhia do colunista social Toninho Maia.