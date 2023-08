Presidente Dil entrega título de Cidadão Amparense ao governador Tarcísio de Freitas

Presente no município de Amparo na tarde do dia 12 de agosto, para inaugurar as obras de duplicação e restauração na Rodovia João Beira (SP 095), no distrito de Arcadas, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também recebeu o título de Cidadão Amparense.

A placa foi entregue pelo presidente da Câmara, vereador Edilson Camillo (Dil – PSD), que na ocasião representava os demais vereadores presentes. Além de ser recepcionado pelo prefeito municipal, Carlos Alberto Martins, o governador esteve acompanhado do deputado federal Gilberto Nascimento (PSD), dos deputados estaduais Edmir Chedid (União), Barros Munhoz (PSDB) e Valéria Bolsonaro (PL), além da comunidade em geral. “Estamos entregando aqui uma obra que estava abandonada, uma intercessão até simples, mas que não saía. Lembre-se: rodovias salvam vidas. E vamos entregar muito mais coisas!”, discursou Tarcísio, em Amparo.

Ele ainda garantiu ações sobre as Atividades Pedagógicas Diversificadas (APD Livre), acabar com a ‘falta dia’, valorização dos agentes de organização escolar, livros didáticos e construção do primeiro Centro de Referência dos Autistas de São Paulo, “que vamos levar para todo o Estado”.

A OBRA

De acordo com a Prefeitura de Amparo, foram R$ 21,9 milhões investidos pelo governo do Estado para recuperação do trecho que vai do km 50,8 ao 52,8, garantindo melhor tráfego viário e melhor escoamento de produções.