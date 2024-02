Presidente do Fundo Social da Prefeitura de Nova Odessa entrega convite do Carnaval a idosos da ‘Vila Melhor Idade’

A presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa, Rose Miranda, visitou na quinta-feira (1º/02) os idosos da “Vila Melhor Idade”, localizada no Jardim Santa Rita 2. Na ocasião, ela entregou uma cesta básica a cada um dos moradores do conjunto habitacional municipal, com o objetivo de ajudar os idosos em suas necessidades básicas de alimentação. Também aproveitou para entregar convites para o “Carnaval Melhor Idade 2024”.

“Como sempre fazemos, essa quinta foi dia da gente visitar os moradores da Vila Melhor Idade, levar cestas com alimentos e leite, e também convidá-los para prestigiarem o Carnaval da Melhor Idade, que faremos na próxima sexta-feira (09/02), na sede do Fundo Social, onde fica o Espaço Melhor Idade. E, claro, aproveitamos para bater papo, e ouvir as histórias destes cidadãos especiais que muito contribuíram com a nossa cidade”, disse Rose.

“É sempre muito gratificante passar horas com os moradores da Vila Melhor Idade. Em toda visita explicamos um pouquinho sobre os trabalhos que desenvolvemos no Fundo Social de Solidariedade e as atividades ofertadas no Espaço Melhor Idade. Essa quinta, assim como as demais vezes, foi muito proveitosa, pois ouvi as histórias emocionantes deles, que sempre me fazem chorar de emoção e alegria”, disse a presidente do órgão.

O projeto habitacional social da “Vila Melhor Idade” é pioneiro na região e conta com trinta casas, distribuídas em cinco blocos, quase todas constantemente ocupadas. As unidades habitacionais são adaptadas e cedidas gratuitamente pela Prefeitura aos idosos cadastrados e triados pela Promoção Social, de maneira vitalícia, sempre que disponíveis.

Para o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), “é muito importante o acompanhamento constante pelo Poder Público, principalmente em um momento tão delicado da vida, em que eles devem aproveitar e descansar”.

“Nossa gestão não tem poupado esforços para auxiliá-los. Parabenizo a Rose por esse carinho para com a nossa Melhor Idade, e reforço o convite dela para que os moradores da Vila Melhor Idade prestigiem o Carnaval que está sendo preparado com todo carinho para eles”, destacou.

CARNAVAL 2024

Nova Odessa contará com uma programação especial no Carnaval 2024. Retomados no ano passado, os eventos de folia promovidos pela Prefeitura de Nova Odessa foram um sucesso de público. Neste ano, serão quatro atividades gratuitas, atendendo a todas as faixas de idade da população – incluindo crianças e idosos.

Na quarta-feira (07/02), a Secretaria de Esportes e Lazer promove o “Pré-Carnaval Esporte & Alegria”, no Atenas Beach Sports (Avenida Rodolfo Kivitz, nº 1.605), das 19h às 20h30, com entrada gratuita para moradores da cidade a partir dos 12 anos. Na sexta-feira (09/02), acontece das 14h às 18h o Carnaval da Melhor Idade.

No sábado (10/02) acontece o Nova Folia 2024, voltado para todas as idades, com diversas atrações musicais na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, em frente ao Paço Municipal. A folia vai das 15h às 22h, com entrada franca, segurança e diversas opções gastronômicas para as famílias – além de um “espaço kids”.

E no domingo (11/02) tem o CarnaKids 2024 no Recinto da Feira Livre dos sábados, que fica na Rua Anchieta, no Centro. A matinê gratuita é voltada para as crianças de até 12 anos e vai ter entrada livre das 14h às 19h. Vai ter diversas atividades, como brincadeiras, brinquedos infláveis gratuitos e pintura facial.