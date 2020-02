PREVENÇÃO: MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇA CAMPANHA PARA EVITAR INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NO BRASIL

A preocupação do HIV entre jovens, o aumento da sífilis e a contínua transmissão das hepatites.

Esses são indicadores que revelam que o comportamento de risco, principalmente dos jovens, vem impedindo o país

de avançar no combate às infecções sexualmente transmissíveis.

Então, para incentivar o uso da camisinha e informar os jovens sobre os riscos e consequências de contrair uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,

lançou a campanha “usar camisinha é uma responsa de todos”.

As chamadas ISTs, aumentam em até 18 vezes a chance de infecção pelo HIV/Aids. Isso porque as infecções sexualmente transmissíveis geralmente causam lesões nos órgãos genitais, o que aumenta a vulnerabilidade para a pessoa adquirir o HIV, por meio do contato com secreções e sangue.

Por isso, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deixa um recado para os jovens.

“O HIV é sim um grande problema que a gente costuma falar ‘olha a conversem sobre HIV, conversem sobre essas doenças aí’, não só com família, mas com amigos, procura se informar.

Não embarca nessa, de que o ‘HIV não tem nada a ver, você toma remédio’. Teve um que falou para mim e disse ‘a carga viral cai’ porque olha lá no doutor Google e fala ‘Opa, a carga viral cai’.

A gente ainda sonha com uma vacina, aí sim você ter o sistema imunológico e a gente enfrentar esse vírus, mas hoje ele é só remédio e controle diretasso. Se vacilar no controle o adoecimento é grave”.

As infecções transmitidas por relação sexual são causadas por dezenas de vírus e bactérias durante o contato sexual, sem o uso de camisinha, com uma pessoa que esteja infectada.

A camisinha, distribuída gratuitamente nas unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), é a forma mais simples e eficaz de se proteger não só do HIV/Aids, mas também da sífilis, da gonorreia, de hepatites virais e até do zika vírus, além de evitar uma gravidez não planejada.

Por isso, a importância de reforçar constantemente a necessidade de proteção, incentivando o uso de camisinha, diariamente e não apenas durante o Carnaval ou festas!