Previsão de chuva a noite em Engenheiro Coelho

De acordo com a previsão do tempo, nesta terça-feira (29), poderá começar com a predominância do sol. Porém, a tarde as nuvens começarão a se instalar no céu da cidade e a noite poderá ocorrer pancadas de chuvas.

As chances de precipitação estão na casa de 83% e a temperatura não cairá de forma considerável. A média é de 20° na mínima e 30° para a máxima.

Já na quarta-feira (30), a média de temperatura sobe um pouco mais: mínima de 20° e máxima de 32°. E a chuva continua tendo como previsão para o final de tarde e início da noite.

Já na sexta-feira (01), iniciando o mês de abril, a expectativa é que o dia todo seja chuvoso. Assim, a temperatura poderá cair com mínima de 18° e máxima de 23°.