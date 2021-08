PRIMEIRA EDIÇÃO ONLINE DO FESTIVAL DE INVERNO DE AMPARO FOI UM SUCESSO

Nos últimos dois finais de semana, a Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizou a primeira edição do Festival de Inverno Online. Devido à pandemia de Covid-19, o Festival foi realizado de forma digital e foi transmitido à população pelas plataformas Facebook e Youtube da Prefeitura, pelo canal SRTV e também pela Rádio Cultura.

Os shows contaram com participação de bandas locais e também convidados, além de apresentações de dança e teatro para as crianças. O último final de semana de festival foi de shows sertanejos, espetáculos com música italiana e apresentações infantis que conquistaram um público de milhares de pessoas nas redes sociais.

As apresentações foram gravadas no Largo do Rosário, na estação Mogiana, em frente à Mútua Italiana, no espelho d’água da Praça Pádua Salles e na Fundação São Pedro, o que deixou o cenário dos shows encantador e muito diferente de todas as edições anteriores do Festival de Inverno.

No próximo ano, a Prefeitura espera que a realização presencial do Festival de Inverno seja possível, para que a população possa aproveitar os shows e apresentações pessoalmente, com muita segurança e saúde.