Primeira morte por Covid-19 é notificado em Mogi Mirim

Seguindo os critérios de transparência sempre adotados pela Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, a Vigilância em Saúde notifica o primeiro óbito confirmado por contágio de Covid-19, na noite de quarta-feira, 20.

A mulher de 84 anos estava internada na Santa Casa desde o dia 16 de maio. Ela testou positivo para o coronavírus no último dia 12. A situação clínica da paciente, que estava abrigada em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos- ILPI foi agravada em decorrência de comorbidades.

Seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a Vigilância em Saúde realiza todas as recomendações às ILPIs referentes ao procedimento do enterro, dentre as quais, a entrega de uma nota técnica regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) desde o início dos casos de Covid-19 no Brasil. Seguindo o protocolo, não houve velório.

Mogi Mirim hoje, 21, contabiliza 33 casos positivos, 12 casos suspeitos, 174 casos notificados, 13 curados e um óbito em investigação