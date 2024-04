Primeira morte por dengue em Jaguariúna aumenta preocupações na região de Campinas

Da Redação

A cidade de Jaguariúna, registrou sua primeira morte por dengue em quase uma década, conforme anunciado pelas autoridades municipais em 5 de abril. A vítima, uma mulher de 69 anos com comorbidades, tornou-se o mais recente caso fatal da doença na região. Este triste evento eleva para 13 o número de óbitos relacionados à dengue na região, com a maioria ocorrendo em Campinas.

A dengue, uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é um problema de saúde pública recorrente em muitas partes do mundo, incluindo o Brasil. Com os recentes registros de mortes na região de Campinas, a preocupação com a propagação da doença e a necessidade de medidas preventivas tornaram-se ainda mais urgentes.

A vítima, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades, era uma mulher de 69 anos que sofria de comorbidades. Sua morte marca o primeiro caso fatal de dengue registrado em Jaguariúna nos últimos nove anos.

Além disso, os números divulgados pelas autoridades de saúde destacam que o município de Campinas concentra a maioria dos casos fatais, com oito óbitos registrados até o momento. Outros municípios da região, como Santo Antônio de Posse com duas mortes registradas, Espírito Santo do Pinhal e Águas de Lindoia com uma morte cada registrada, também enfrentam desafios semelhantes.

A primeira morte por dengue anunciada pela prefeitura de Jaguariúna após nove anos ressalta a gravidade da situação enfrentada pela região de Campinas em relação à doença. Com a contínua propagação do vírus e o aumento do número de casos fatais, a conscientização, a prevenção e a resposta coordenada das autoridades de saúde e da comunidade tornam-se essenciais na luta contra a dengue e na proteção da população.