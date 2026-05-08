Primeira onda de frio do ano avança pelo Brasil e derruba temperaturas a partir desta sexta-feira

Massa de ar polar deve provocar queda de até 5°C abaixo da média em regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste

A primeira onda de frio de 2026 começa a atuar no Brasil a partir desta sexta-feira (8) e deve provocar queda acentuada nas temperaturas em diversas regiões do país até a próxima quarta-feira (14).

Segundo informações meteorológicas divulgadas pelo g1, a massa de ar frio deve atingir principalmente os estados do Sul, além de Mato Grosso do Sul e áreas do Sudeste, com temperaturas até 5°C abaixo da média esperada para o mês de maio.

Os efeitos da frente fria já começaram a ser sentidos no Sul do país nesta quinta-feira (7). Na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, rajadas de vento próximas de 70 km/h derrubaram árvores e postes.

A previsão indica ainda risco de temporais, chuva forte e possibilidade de alagamentos em cidades da fronteira gaúcha, incluindo Alegrete. Porto Alegre ainda registrou calor nesta quinta-feira, com máxima prevista de 31°C, mas a queda mais intensa nos termômetros deve ocorrer a partir de sexta.

No Centro-Oeste e Sudeste, o avanço da massa de ar polar também deve provocar mudanças no clima, embora com intensidade menor em algumas áreas.

Meteorologistas alertam que, apesar de não ser uma onda de frio extrema em todas as regiões atingidas, a mudança no tempo será significativa, especialmente após dias de temperaturas elevadas em parte do país.

Fonte: g1

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