Primeira Palestra Beneficente de Direito das Famílias é realizada na Posse

Foi realizada na noite da última quarta-feira, dia 12, a 1ª Palestra beneficente de Direito das Famílias em Santo Antônio de Posse. A palestra reuniu um bom público no prédio da Câmara Municipal e arrecadou alimentos que foram doados para instituições beneficentes da cidade.

O evento contou com os palestrantes Paulo M. Alegua e Andreia Calçada que falaram sobre Alienação Parental, Guarda Compartilhada, Igualdade Parental e Direito Avoengo.

O palestrante Paulo M. Alegua é professor da matéria Guarda Compartilhada pela FEMPERJ MP-RJ; Advogado Mediador e Conciliador Judicial do TJ-RJ; Pós-Graduado em Direito Civil e Processo Civil pela UNESA-RJ; Pós-Graduado em Gestão Estratégica pela UCAM-RJ; Pós-Graduado em Direito da Criança, do Adolescente e das Famílias (FEMPERJ MP-RJ); Pai com guarda compartilhada em Estados brasileiros diferentes.

A palestrante Andreia Calçada é membro da ABPJ – Associação Brasileira de Psicologia Jurídica e mestranda em Sistemas de Resolução de Conflito; Psicóloga Clínica e Assistente Técnica em Varas da Família e Criminal do Rio de Janeiro; Perita Judicial e Autora de livros e artigos na área.

Os alimentos arrecadados foram entregues para as Instituições APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Lar São Vicente.

APAE

LAR SÃO VICENTE