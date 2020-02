PRIMEIRA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY DE GRAMA SINTÉTICA DE JAGUARIÚNA SERÁ ENTREGUE NESTE SÁBADO, ÀS 9H.

Quem vive nos condomínios Jaguariúna I, II e no bairro Cruzeiro do Sul e gosta de jogar futebol pode comemorar. A Prefeitura, por meio da secretaria de juventude, esportes e lazer, vai inaugurar uma nova quadra de Futebol Society neste sábado, dia 15, às 9h.

O espaço fica no bairro Chácara Recreio Primavera e atende a uma solicitação antiga dos moradores.

Durante a festa de inauguração, haverá brinquedos para as crianças se divertirem, apresentação do coral da escola das Artes e distribuição de algodão doce e pipoca.

O secretário de juventude, esportes e lazer, Rafael da Silva Blanco, destaca que a quadra é a primeira de Jaguariúna feita com grama sintética. “Nossa ideia é atender principalmente os moradores dos condomínios Jaguariúna I e II. Nessa quadra vamos desenvolver o projeto Campeões com aulas de futebol. Em breve serão abertas as inscrições”, explicou o secretário.

A nova quadra de Futebol Society do bairro Chácara Recreio Primavera fica na Estrada Judite dos Santos Pinto, 770.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Divulgação.