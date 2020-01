PRIMEIRO CAFÉ COM VIOLA DO ANO LEVA MÚSICA SERTANEJA À ESTAÇÃO DE GUEDES

A primeira edição de 2020 do Café com Viola foi marcada por muita música sertaneja. O público pôde aproveitar a manhã de domingo com muita tranquilidade se lembrando de como é a vida no campo.

Totalmente de graça, o evento realizado pela secretaria municipal de turismo e cultura levou muita gente à Estação de Guedes.

Além de acompanhar à apresentação dos Violeiros de Jaguary quem compareceu ao evento também saboreou um delicioso café da manhã.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi – Foto: Ivair Oliveira