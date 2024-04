PRIMEIRO DIA DO FUMACÊ CONTRA A DENGUE PERCORRE RUAS DE 4 BAIRROS DE JAGUARIÚNA

O primeiro dia de aplicação de nebulização contra a dengue, realizada pela Prefeitura de Jaguariúna, somou uma área percorrida de 35 km em três horas de trabalho, segundo balanço da Secretaria Municipal de Saúde.

O fumacê, como é mais conhecido pela população, foi realizado com o uso de um veículo, que percorreu todas as ruas dos bairros Roseira de Cima, Roseira de Baixo, São Sebastião e Cruzeiro do Sul.

Segundo a Secretaria de Saúde, hoje o serviço será realizado nos bairros Miguel Martini, Vila Guilherme, Silvio Rinaldi, Europa e Dona Irma. A nebulização é feita sempre ao final da tarde e início da noite, horário em que se comprova maior eficácia do inseticida.

Na próxima semana, também terá início a nebulização casa a casa, de acordo com o cenário epidemiológico do município.

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna ressalta, no entanto, que outros métodos de controle de vetores, como cuidados para eliminação de criadouros de mosquito nos quintais das residências, devem ser mantidos mesmo nos locais onde há nebulização.

ENTENDA O QUE É O FUMACÊ:

O fumacê, ou nebulização, consiste em um inseticida dissipado para combater o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. É uma medida adicional no combate ao mosquito, porém, deve ser utilizado com cautela, não sendo o primeiro meio de controle. O foco principal deve estar na eliminação dos criadouros. O fumacê não mata as larvas nos criadouros, portanto, é crucial o uso de larvicidas para impedir o desenvolvimento dos mosquitos.

É importante reforçar os cuidados para evitar a proliferação do vetor, como a remoção de recipientes que possam acumular água e se transformar em criadouros, além da desobstrução de calhas, lajes e ralos.

Foto: Ivair Oliveira